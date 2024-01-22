Фильм о Бажове представят в Екатеринбурге в день рождения писателя

Предпремьерный показ пройдет в библиотеке имени Белинского и будет транслироваться онлайн, премьерный - в Доме кино

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Премьерные показы детского фильма "Как Дема Баклушкин Бажова прочел" об уральском писателе Павле Бажове представят в Екатеринбурге в день рождения писателя 27 января, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС директор благотворительного фонда "Бажов" Сергей Полыганов. Предпремьерный показ пройдет в библиотеке имени Белинского и будет транслироваться онлайн, премьерный - в Доме кино.

27 января исполняется 145 лет со дня рождения известного уральского писателя Павла Бажова.

"В библиотеке Белинского <...> пройдет памятное мероприятие, связанное с юбилеем Бажова, где <...> замечательный актер Александр Борисов почитает автобиографию Бажова, <...> где у нас пройдет презентация детского фильма "Как Дема Баклушкин Бажова прочел", - поделился Полыганов.

Директор студии "Мастер" Александр Лекер уточнил, что премьерный показ пройдет в этот же день в Доме кино в Екатеринбурге. Кроме того, показы состоятся 31 января в городе Полевском, 1 февраля - в Первоуральске, 6 февраля - в Камышлове и 7 февраля - в Нижнем Тагиле.

Фильм снят в рамках проекта "Разговор через время", который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. "Дема Баклушкин - обыкновенный мальчишка, однажды он решил выручить свою одноклассницу Таю и провернул немыслимую авантюру: он приводит в класс на урок литературы актера, загримированного в Павла Петровича Бажова, похитив его буквально со съемок фильма. И появление актера в гриме Бажова в классе дает начало дискуссии вокруг творчества вокруг нашего великого уральского писателя", - поделился он о сюжете, подчеркнув, что цель фильма - привлечь молодежь к чтению произведений Бажова.

Юбилейный год

Также в Екатеринбурге 27 января будет презентована опера по сказу Бажова "Синюшкин колодец" в Уральской государственной консерватории. В ней будут задействованы солисты консерватории и Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии и другие музыканты. "Мы надеемся, что в дальнейшем нам удастся полностью поставить всю оперу. <...> Мы планируем подаваться с этой заявкой в Президентский фонд культурных инициатив - надеемся, что поддержат нашу инициативу", - уточнил Полыганов.

В течение года в регионе запланировано множество памятных мероприятий, посвященных Бажову. "Конечно же, драйвером, двигателем будут библиотеки. Центральная библиотека наша - библиотека имени Белинского, основные мероприятия пройдут там, все это будет транслироваться на всю страну: презентация книг, конкурсы, квесты, всевозможные викторины", - рассказал заместитель министра культуры области Сергей Радченко.

Павел Бажов - русский, советский писатель, фольклорист, впервые выполнил литературную обработку уральских сказов. Родился в 1879 году в Сысерти (Свердловская область) в семье горного мастера, окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию, первая книга "Уральские были" вышла в 1924 году, первое издание ставшей впоследствии знаменитой "Малахитовой шкатулки" было опубликовано в 1938 году.