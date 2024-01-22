"Воздух" стал самым кассовым военным фильмом среди новинок в российском прокате

Картина собрала 140 млн рублей за первый уикенд в российском прокате

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Фильм "Воздух" режиссера Алексея Германа - младшего собрал свыше 140 млн рублей за первый уикенд в российском прокате. Драма о советских летчицах показала лучший старт среди российских картин военной тематики с 2020 года, сообщили в пресс-службе Первого канала, участвовавшего в создании картины.

"Масштабная военная драма Алексея Германа - младшего "Воздух" показала отличный старт на первом уикенде и собрала более 140 млн рублей в российском прокате. "Воздух" продемонстрировал лучший стартовый результат среди российских картин военной тематики с 2020 года, обогнав такие ленты, как "Праведник" (121,2 млн рублей), "Нюрнберг" (102,2 млн рублей), "1941. Крылья над Берлином" (38,4 млн рублей), "Девятаев" (78,2 млн)", - говорится в распространенном сообщении.

Мировая премьера фильма "Воздух" состоялась осенью на Международном кинофестивале в Токио, лента вошла в основной конкурс. В России картина вышла в прокат 18 января 2024 года. По сюжету в 1942 году в смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных летчиц. Все они пока не понимают, что такое война. Девушкам приходится непросто в мужском мире, но день за днем они доказывают, что не хуже мужчин. Главные роли в картине сыграли Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Сергей Безруков, Елена Лядова и Кристина Лапшина.