Валерий Гергиев откроет оперой "Тоска" трехдневный музыкальный марафон в Москве

Ведущие партии исполнят артисты оперной труппы Мариинского театра Елена Стихина и Сергей Скороходов, а также приглашенный солист Ариунбаатар Ганбаатар

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Симфонический оркестр и оперные певцы Мариинского театра во главе с народным артистом России Валерием Гергиевым 27-29 января дадут серию вечеров в столичном зале "Зарядье". Об этом сообщила пресс-служба Мариинки.

"Откроет музыкальный марафон 27 января опера "Тоска" Джакомо Пуччини. Ведущие партии Флории Тоски, Марио Каварадосси и барона Скарпиа исполнят звезды оперной труппы Мариинского Елена Стихина и Сергей Скороходов и приглашенный солист театра Ариунбаатар Ганбаатар", - рассказали в пресс-службе.

Во второй день под знаком 80-летия полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады маэстро продирижирует Ленинградской симфонией Дмитрия Шостаковича, воспевшего мужество защитников города. В этот же вечер будет исполнена Симфония №7 Сергея Прокофьева.

В заключительный день петербуржцы завершат выступления монографической программой из музыки Мориса Равеля. Прозвучат сочинения "Дафнис и Хлоя", "Вальс" и "Болеро".