В Музее современной истории России откроется Выставка о блокадном Ленинграде

В экспозиции представлено более 350 предметов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Выставка "Музы непокоренного города" к 80-летию снятия блокады Ленинграда откроется в Музее современной истории России 25 января, сообщили в пресс-службе музея.

"В Музее современной истории России (Москва, Тверская, 21) 25 января 2024 г. в 10:00 откроется выставка "Музы непокоренного города". Подготовленная при участии ведущих музеев страны, она расскажет о том, как с первых дней войны деятели искусства делали все возможное для сохранения культурного наследия города на Неве", - отметили в пресс-службе.

В экспозиции представлено более 350 предметов, в частности, фотографии, картины, плакаты, книги, афиши, дневники, карты, документы, альбомы, награды, письма с фронта и личные вещи. Помимо этого, посетителям покажут мультимедийные форматы, в том числе в виде голограмм.

Особую часть экспозиции составляют графические работы блокадных художников города и афиша концерта Дмитрия Шостаковича, который проходил в Ленинградской филармонии 9 августа 1942 года.

Часть экспонатов посвящены творчеству певицы Клавдии Шульженко, которая 12 июля 1942 года дала концерт на сцене Ленинградского дома Красной армии.

Выставка также откроется в Рязани и Калининграде. Она продлится в трех городах до 7 апреля.