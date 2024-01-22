Специалисты из РФ помогут Абхазии в реставрации уцелевших после пожара в галерее картин

Более 150 полотен из 4 тыс. работ уцелели, сообщила временно исполняющая обязанности министра культуры республики Динара Смыр

СУХУМ, 22 января. /ТАСС/. Более 150 полотен из 4 тыс. работ уцелели после пожара в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии, в течение двух-трех дней для проведения работ по их восстановлению в Абхазию прибудет большая группа реставраторов из России. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности министра культуры Республики Абхазия Динара Смыр заявила в эфире телеканала "Россия-24".

"Более 150 работ уцелели, в настоящее время мы ведем опись этих работ, переносим в другое здание, более надежное, будем в дальнейшем их восстанавливать. В ближайшее время, через два-три дня, к нам приезжает большая группа реставраторов из РФ. Нам нужно реставрировать сохранившиеся работы, самое главное для нас сейчас - сохранить их", - сообщила Смыр.

Она отметила, что в Центральном выставочном зале находились только полотна, являющиеся его собственностью, которые закупались на государственные средства, произведений из частных коллекций не было. К сожалению, по ее словам, полотна застрахованы не были. Смыр отметила, что среди полностью утраченных полотен - все 228 работ первого профессионального абхазского художника Александра Чачбы-Шервашидзе. В общей сложности в Центральном выставочном зале хранились более 4 тыс. экземпляров работ различных художников. Также врио министра отметила, что в ближайшее время начнется ремонт и самого здания выставочного зала.

Председатель общественной организации "Абхазское народное движение" (АНД) Адгур Ардзинба предложил министерству культуры республики финансовую помощь в реставрации оставшихся после пожара картин. "В связи со сложившейся ситуацией, которая не может оставить безразличным ни одного гражданина Республики Абхазия, мы считаем своим гражданским долгом не оставаться в стороне и оказать безвозмездную поддержку министерству культуры республики. В связи с этим предлагаем свою помощь в финансировании вопросов по реставрации и восстановлению сохранившихся после пожара произведений искусства. Более того, со своей стороны мы готовы оказать поддержку в предоставлении надежно охраняемого и безопасного помещения для дальнейшего хранения уцелевших экспонатов", - говорится в поступившем в распоряжение ТАСС письме лидера АНД, адресованном временно исполняющему обязанности министра культуры Динаре Смыр.

Ранее сообщалось, что здание, в котором произошел пожар, входит в перечень объектов историко-культурного наследия. Оценкой ущерба и объемом предстоящих строительных работ уже занялось Управление капстроительства.

В воскресенье по факту пожара УВД по г. Сухум начало сбор первичного материала на месте происшествия, назначена пожарно-техническая экспертиза. Рассматриваются все возможные версии возникновения пожара, вплоть до поджога.