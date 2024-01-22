К программам "Большие гастроли" и "Мы - Россия" присоединились 50 новых театров

Всего участниками Всероссийского гастрольно-концертного плана в 2024 году станут 273 театра и 65 творческих коллективов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Участниками программ "Большие гастроли" и "Мы - Россия" Всероссийского гастрольно-концертного плана в 2024 году станут 50 новых театров. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

"В этом году своими выступлениями зрителей порадуют как постоянные участники программ, так и почти 50 новых", - говорится в сообщении.

Среди новых театров - участников программ - Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, театр имени М. Н. Ермоловой, Ферганский областной русский драматический театр, Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского, Калмыцкий театр кукол "Джангар" и другие.

Всего участниками Всероссийского гастрольно-концертного плана в 2024 году станут 273 театра и 65 творческих коллективов, отметила министр. По программам "Большие гастроли" и "Мы - Россия" артисты посетят 283 города и населенных пункта России, а также Абхазию, Армению и Казахстан.

"Благодаря Всероссийскому гастрольно-концертному плану жители даже самых отдаленных уголков нашей страны могут увидеть постановки федеральных театров, побывать на концерте любимого коллектива", - добавила Любимова.