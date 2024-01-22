Начался прием заявок по программе "Центр поддержки русского театра за рубежом" на 2024 год

В рамках программы проведут творческие лаборатории, мастер-классы, тренинги и отправят в командировку ведущих российских театральных педагогов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Союз театральных деятелей (СТД) России открыл прием заявок по программе сотрудничества "Центр поддержки русского театра за рубежом" на 2024 год. Заявки нужно подать до 25 февраля, сообщается на сайте СТД.

"Программа рассчитана на сотрудничество с русскими театрами и театральными организациями, работающими за пределами Российской Федерации. Работа Центра подразумевает проведение творческих лабораторий, мастер-классов, тренингов и командирование ведущих российских театральных педагогов, режиссеров и театральных критиков в русские театры стран СНГ", - говорится в сообщении.

В рамках программы предлагаются поездки профессиональных педагогов по основным театральным дисциплинам в русский театр за рубежом. СТД обеспечит выплату гонорара и проезд педагога, а театр возьмет на себя расходы по его проживанию и питанию. Кроме того, на тех же условиях программа предусматривает командировку трех молодых театральных режиссеров для постановки эскизов с актерами русского театра за рубежом.