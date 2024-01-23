Кинотеатр "Художественный" в Москве проведет ретроспективу итальянских комедий

Все показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Кинотеатр "Художественный" проведет серию показов классических итальянских комедий. Первая ретроспектива, в рамках которой представят пять картин, пройдет с 5 по 9 февраля, сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

"Кинотеатр "Художественный" и Итальянский институт культуры в Москве запускают серию показов классических итальянских комедий 50-70-х годов, первый эпизод пройдет с 5 по 9 февраля. Зрители увидят пять кинолент, среди которых картины Пьетро Джерми со Стефанией Сандрелли "Развод по-итальянски" и "Соблазненная и покинутая", роуд-муви Дино Ризи "Обгон", сентиментальная повесть Этторе Сколы "Мы так любили друг друга", а также криминальная комедия Марио Моничелли "Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны" с великолепным Марчелло Мастроянни, столетие которого мы отмечаем в этом году", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что все показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

"Десятки блистательных мастеров создали международный бренд "комедии по-итальянски", ставший частью великого итальянского кино и самой итальянской идентичности. Наша нынешняя программа знакомит новое поколение российских зрителей с лучшими образцами "комедии по-итальянски". Их далеко не пять, и мы надеемся, что эта программа будет иметь продолжение, благодаря нашему сотрудничеству с коллегами из Итальянского института культуры в Москве" - цитирует пресс-служба слова программного директора "Художественного" Стаса Тыркина.