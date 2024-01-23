В Архангельске более 500 человек приняли участие во флешмобе ко дню почерка

Участники акции использовали чернила и специальную ручку для написания письма, а также пробовали брать в руку гусиное перо

АРХАНГЕЛЬСК, 23 января. /ТАСС/. Флешмоб "Письмо почерку" собрал в Архангельске более 500 участников, которые написали послания своему почерку, рассказала ТАСС методист отдела "Псковский проспект" музея-заповедника "Малые Корелы" Ольга Большакова. Акция приурочена к Всемирному дню ручного письма или почерка, который отмечается 23 января.

"В честь Дня почерка мы решили провести флешмоб, подготовили открытки и передали их в школы, чтобы дети могли вспомнить, что такое каллиграфический почерк, постараться изложить мысли на бумаге, сочинить текст. Более 500 ребят приняли участие в флешмобе. И сегодня с утра подходят взрослые посетители, которые тоже пишут письмо почерку", - сказала Большакова.

Письмо нужно написать не просто так, а чернилами и специальной ручкой. В музее даже дают попробовать гусиное перо, но, как поясняет Большакова, приспособиться к нему не просто. Ученики шестого класса гимназии №24, которые пришли на акцию, сначала тренировались на черновиках, и лишь затем постарались не поставить кляксы на открытках. "Вопрос вот сейчас у ребят, что делать, если клякса. С трудом, но мы нашли несколько промокашек", - показала собеседница агентства. Участникам флешмоба демонстрируют старые учебники по каллиграфии, а также советские учебники, где формированию почерка уделялось большое внимание. Школьников удивило, что для правильного начертания букв могли даже привязывать ручку к руке.

Участники акции писали похвалы почерку, признания в любви, стихи о почерке, размышления, почему у них такой почерк и почему он меняется, даже жалобы на почерк.

Лучшие работы опубликуют на сайте музея-заповедника "Малые Корелы".