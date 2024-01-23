В Эрмитаже с помощью новейших технологий покажут, как музей пережил блокаду

На выставке представят снаряд, попавший в музей, а также эвакуационные ящики, в которых экспонаты вывозили из города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж откроет 26 января, к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, экспозицию, на которой с помощью новейших технологий и подлинных вещей покажет, как музей пережил блокаду. Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"У нас получается сменная экспозиция в бомбоубежище, посвященная блокаде. Она будет все время меняться, потому что она основана на новейших технологиях. Например, мы показывали рисунок, куда попали снаряды, а там у нас будет 3D-модель Зимнего дворца, где видно, как снаряды взрываются. Это нагляднее", - сказал Пиотровский.

По его словам, на выставке покажут подлинные вещи - снаряд, попавший в музей, мебель, эвакуационные ящики, в которых экспонаты вывозили из города. "Они очень эффектные. Это ящики с историей, часть из них использовались еще в Первую мировую войну", - уточнил Пиотровский.

Во время Великой Отечественной войны из коллекции Государственного Эрмитажа эвакуировали около 2 млн предметов. Их вывезли в Свердловск двумя эшелонами, третий отправить не успели - пути были отрезаны. Часть экспонатов, оставшихся в блокадном Ленинграде, хранилась в подвалах дворцов, а в залах висели пустые рамы от эвакуированных картин.

В подвалах Зимнего дворца и Нового Эрмитажа были оборудованы бомбоубежища, приспособленные для жилья и работы ленинградских деятелей культуры - в блокаду там жили около 2 тыс. человек. Они продолжали заниматься научной деятельностью, ухаживали за экспонатами и помещениями музея. Важной задачей было отображение в чертежах и зарисовках произведений искусства и залов, которые находились в опасности из-за частых бомбежек и артобстрелов. В опустевшем холодном музее проходили научные заседания, устраивались выставки, создавались научные труды, работала библиотека.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года, но все это время жизнь в городе не останавливалась: работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны.