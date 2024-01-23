Балет Мариинки выступит в Китае в рамках фестиваля "Сделано в России"

В программу вошли, в частности, фрагменты спектаклей "Щелкунчик" и "Лебединое озеро"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Артисты балета Мариинского театра дадут в Китае гала-концерт в рамках фестиваля "Сделано в России". Их выступление пройдет 4 февраля в Большом театре Даляня (провинция Ляонин), сообщила пресс-служба Мариинки.

"Представлять искусство русского балета будут солисты Мариинского театра Екатерина Кондаурова, Оксана Скорик, Рената Шакирова, Роман Беляков, Филипп Степин и Руслан Стенюшкин. В гала-концерте примут также участие артисты Театра балета имени Леонида Якобсона и учащиеся Академии русского балета имени Агриппины Вагановой", - рассказали в пресс-службе.

В программе вечера - фрагменты спектаклей, составляющих золотой фонд мирового балетного репертуара: "Щелкунчик" и "Лебединое озеро" Петра Чайковского, "Шехеразада" Николая Римского-Корсакова, "Дон Кихот" Людвига Минкуса. Выступления артистов пройдут в сопровождении Китайского симфонического оркестра. За дирижерским пультом - петербургский маэстро Валерий Овсянников.

Гала-концерт в Даляне станет одной из отправных точек перекрестных культурных обменов России и Китая, которые будут проводиться в 2024 году.