В Театре имени Вахтангова прошла читка пьесы "Молодая гвардия", посвященная СВО

Пресс-атташе театра Елена Кузьмина сообщила, что мероприятие направлено на осмысление темы специальной военной операции в современной драматургии

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Публичная читка пьесы Виктории Никифоровой "Молодая гвардия" состоялось во вторник на Симоновской сцене Театра имени Евгения Вахтангова, передает корреспондент ТАСС. Как отметила пресс-атташе театра Елена Кузьмина, мероприятие направлено на осмысление темы специальной военной операции в современной драматургии.

"Читка "Молодой гвардии" - это первые подступы театра к тому, чтобы ввести тему СВО в сферу современного искусства, сделать ее предметом диалога со зрителем посредством сценических образов. Виктория Никифорова предложила вспомнить историю "Молодой гвардии" в городе Краснодоне (ныне Луганская народная республика) времен Великой Отечественной войны и задуматься о том, как эта история воспринимается сегодня, в свете современных событий, в контексте специальной военной операции", - рассказала она.

Как отметила драматург, пьеса зиждется на человеческих страстях, а не на идеологии. "Она о любви к родине, которая является одной из первичных человеческих страстей, это именно любовь, то, ради чего можно отдать свою жизнь. И мы пытались показать, что это великий подвиг, который всегда будет бессмертен, хотели воздать ему должное. Если мы таким образом чем-то помогаем бойцам на полях спецоперации, то это очень здорово, потому что мы пытаемся помогать чем можем", - пояснила Никифорова журналистам после окончания читки.

По ее словам, сочинение названо не по роману советского писателя Александра Фадеева, а по названию молодежной подпольной организации, действовавшей в Краснодоне во время Великой Отечественной войны. "Словосочетание "молодая гвардия" принадлежит не Фадееву, а советскому поэту Александру Безыменскому. На его стихотворение было написана очень популярная песня в 1920-е годы, в припеве которой пелось: "В бой, молодая гвардия рабочих и крестьян!", - напомнила драматург.

История молодогвардейцев связана с творческой биографией Театра имени Евгения Вахтангова, уточнила пресс-атташе театра. Так, в феврале 1948 года к пятилетию освобождения города Краснодона от немецко-фашистских захватчиков состоялась премьера спектакля "Молодая гвардия" по одноименному роману Фадеева. "Режиссер спектакля - Борис Захава, роль Олега Кошевого исполнил Юрий Любимов, в те годы состоявший артистом вахтанговской труппы. Это был, по общему признанию, лучший Кошевой в Москве - по-мальчишески пылкий, несгибаемый", - продолжила она. В читке участвует правнук Бориса Захавы - Иван Захава, а также Екатерина Симонова, Полина Чернышова, Дарья Щербакова, Евгений Кравченко, Василий Цыганцов, Клим Кудашкин, Сергей Барышев, Павел Юдин, Артем Пархоменко. Режиссер - Сергей Потапов. В числе гостей на читку пьесы приглашены представители Херсонского областного академического музыкально-драматического театра им. Н. Кулиша.

Первые впечатления

Как отметил присутствовавший на читке заслуженный деятель искусств России, режиссер Театра имени Вахтангова Владимир Иванов, тему специальной военной операции еще предстоит осмыслить в современном театре. "Это первое прикосновение к теме, которая когда-нибудь будет воплощена, потому что всегда события, которые происходят, трудно оценить и передать сразу. Как сказано в последней строке этой пьесы: "Все мы дети их". Те, кто участвуют в сегодняшней читке, здесь только потому, что они, бойцы СВО, там. Сегодняшняя читка посвящена им и тем, кто отдал свою жизнь за родину", - обратился режиссер к актерам, принимавшим участие в читке.

"То, что описывается в пьесе, полностью идентифицируется с тем, что сейчас происходит и происходило в Донецке, Луганске на протяжении всех этих лет", - сказал ТАСС актер Херсонского областного академического музыкально-драматического театра им. Н. Кулиша Валерий Шелудько.