Картины из Италии и Японии поборются за "Оскар" за лучший зарубежный фильм

В номинации представлены картины "Зона интересов", "Учительская", "Общество снега", "Я капитан" и "Идеальные дни"

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Картины из Великобритании, Германии, Италии, Испании и Японии поборются за кинопремию "Оскар" в категории "Лучший зарубежный фильм". Трансляцию объявления номинантов вела телекомпания ABC.

В номинации представлены картины "Зона интересов" (Великобритания, 2023), "Учительская" (Германия, 2023), "Общество снега" (Испания, 2023), "Я капитан" (Италия, 2023) и "Идеальные дни" (Япония, 2023).

Стерлинг К. Браун ("Американское чтиво", 2023), Роберт Де Ниро ("Убийцы цветочной луны", 2023), Роберт Дауни - младший ("Оппенгеймер", 2023), Райан Гослинг ("Барби", 2023) и Марк Руффало ("Бедные-несчастные", 2023) представлены в категории "Лучшая мужская роль второго плана".

За звание "Лучшая актриса второго плана" поборются Эмили Блант ("Оппенгеймер", 2023), Джуди Фостер ("Дайана Найэд", 2023), Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные", 2023), Даниэль Брукс ("Цветы лиловые полей", 2023) и Америка Феррера ("Барби", 2023).

96-я церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет 10 марта 2024 года. Ее ведущим будет комик Джимми Киммел. Премия присуждается в 23 номинациях.