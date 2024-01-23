Картины пермской галереи разместили на площадках музея ИЗО в Екатеринбурге

Они будут составлять экспозицию до 2025 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Екатеринбургский музей изобразительных искусств и Центр "Эрмитаж-Урал" представят в своих постоянных экспозициях 50 произведений русских, итальянских, голландских и французских мастеров с XV по XX века из фонда Пермской государственной художественной галереи. Картины будут храниться в Екатеринбурге год, до переезда галереи в Перми в новое здание, передает корреспондент ТАСС.

"Музей станет счастливым обладателем прекрасного нового здания, и так как коллеги достаточно много времени проведут в этих процессах упаковки, переезда, хранения новой экспозиции, возникла прекрасная идея - "давайте оставим кусочек галереи у соседей в Екатеринбурге". Это не выставка, это интервенция большая в нашей постоянной экспозиции, она будет такой долго, видимо это год, чтобы отсюда вещи переехали сразу в новое здание", - сказал директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин, отметив, что для новых картин пришлось освободить 30-35% поверхностей.

В экспозицию западноевропейского искусства в Центре "Эрмитаж-Урал" включили 20 работ мастеров Италии, Голландии, Фландрии и Франции XV-XIX веков. А в экспозицию русского искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств вошло 30 работ XVIII - начала XX веков.

По словам главного хранителя пермской галереи Ирины Николаевой, в фонде галереи более 50 тыс. произведений. Для площадок Екатеринбурга выбирали наиболее сложные работы из постоянной экспозиции. Многие из картин впервые представлены вне галереи в Перми.

Заведующая отделом отечественного и зарубежного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств Ольга Горнунг отметила, что в связи с приездом пермской коллекции было изменено разделение по залам. Например, зал, который раньше был "рубежом веков", сейчас полностью отдан художникам-реалистам, а для размещения живописи "рубежа веков", к которой отнесли привезенные из Перми работы Игоря Грабаря, Бориса Кустодиева, Виктора Борисова-Мусатова и других, сняли картины, представлявшие уральское искусство.

В экспозиции западноевропейского искусства в Центре "Эрмитаж-Урал" самое раннее произведение - "Мадонна с младенцем", оно принадлежит итальянскому художнику Антонио да Витербо, также итальянскую школу представляют работы Гвидо Рени, Альберто Карльери, Джузеппе Кьяри и других. Голландская и фламандская школы представлены именами крупнейших художников XVII века, к которым относятся Ян Брейгель Старший, Пауль де Вос, Якоб Йорданс. Картины Франсуа-Ксавье Фабра и Жана Батиста Греза представляют портретный жанр во французской живописи.