Премьера фильма по мемуарам командира группы "Альфа" состоится на выставке "Россия"

Показ состоится 25 января

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Премьера фильма "Командир" о герое Советского Союза, генерал-майоре Геннадии Зайцеве, руководившем операцией по освобождению заложников из захваченного террористами школьного автобуса во Владикавказе в 1988 году, состоится на выставке-форуме "Россия". Роли в фильме сыграли непосредственные участники тех событий.

"Премьерный показ фильма "Командир" состоится на выставке "Россия" 25 января. Картина расскажет о герое Советского Союза, генерал-майоре Геннадии Зайцеве, командире группы "Альфа", руководившем операцией по освобождению заложников во Владикавказе в 1988 году. Тогда самый известный в стране спецотряд смог освободить от террористов невредимыми 32 школьника, учительницу и водителя автобуса", - говорится в сообщении в Telegram-канале выставки.

Сценарий написан по мемуарам Геннадия Зайцева "Альфа - моя судьба". Автор принимал непосредственное участие в подготовке картины, а роли родителей взятых в заложники детей исполнили школьники, которые в 1988 году были захвачены террористами.