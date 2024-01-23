Умер Александр Саюталин, сыгравший в "Улицах разбитых фонарей"

Ему было 60 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Российский актер театра и кино Александр Саюталин, сыгравший в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия" и "Такая работа", умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщает кинокомпания "Триикс Медиа".

"С прискорбием сообщаем, что не стало актера Александра Саюталина. Великолепный актер, замечательный человек. От имени всей команды "Триикс Медиа" выражаем соболезнования родным и близким Александра", - говорится в сообщении на странице кинокомпании "ВКонтакте".

На странице "ВКонтакте" продюсерского центра "ТеатрДом", с которым сотрудничал артист, сообщается, что Саюталин ушел из жизни после продолжительной болезни.

Прощание состоится 25 января в 13:30 в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискаревском проспекте.

Александр Саюталин родился 26 октября 1963 года. В 1990 году окончил ЛГИТМиК (мастерская Игоря Владимирова), почти сразу же вошел в состав труппы Театра имени Ленсовета, где прослужил много лет. В его творческой биографии - работы в нескольких десятках кинопроектов, в их числе - сериалы "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Агент национальной безопасности", "Бандитский Петербург", "Такая работа", "Ментовские войны" и многие другие.