Фильм "Патриарх Тихон: у власти на краю" получил гран-при кинофестиваля "Радонеж"

Всего в фестивале принимали участие 182 кинокартины

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Документальный фильм режиссера и телеведущего Игоря Прокопенко "Патриарх Тихон: у власти на краю" из цикла "Неизвестные страницы советской истории" стал победителем XXVIII Международного фестиваля кинофильмов и телепрограмм "Радонеж".

"Это фильм о патриархе Тихоне, это фильм об очень сложном, очень малоизученном и не всегда комплиментарном периоде истории нашей страны. Это фильм о том, как Русскую православную церковь уничтожали, и это фильм - как Русскую православную церковь, несмотря на колоссальные жертвы и на огромные проблемы, уничтожить не смогли, и власть смирилась с ее существованием", - сказал Прокопенко на церемонии награждения в Центральном доме кинематографистов.

По его словам, период, на который пришлось патриаршество Тихона (Белавина, 1865-1925), еще мало изучен, и создателям картины удалось найти и "свести воедино" сотни документов и источников, свидетельствующих о жизни и деятельности Тихона в послереволюционную эпоху. Патриарх Тихон возглавлял Русскую православную церковь с момента восстановления патриаршества в России в 1917 году и вплоть до своей смерти в апреле 1925 года.

Режиссер и автор сценария фильма "ВДНХ. Павильон №75" Сергей Головецкий получил приз за лучшую режиссерскую работу. Его фильм рассказывает о работе временного ковидного госпиталя на ВДНХ в 2020 году. Картина Марины Мироновой "Театр на линии фронта" о непростой судьбе коллектива "Донбасс Оперы" признана "лучшим телевизионным фильмом центральных каналов". Ленты "Когда придет весна" режиссера Юлии Клименко (Панкосьяновой) и "Митина кузня" Марины Труш и Владимира Самородова победили в номинации "Лучший документальный фильм".

По данным организаторов, в 2024 году на фестиваль "Радонеж" было прислано 182 фильма, из них 103 документальных, 4 игровых полнометражных, 37 игровых короткометражных и 15 анимационных картин, а также 25 телевизионных программ. Много фильмов представили страны ближнего и дальнего зарубежья: Армения, Босния и Герцеговина, Великобритания, Германия, Казахстан, Киргизия, Сербия, США, Эстония.

Фестиваль "Радонеж" проводится с 1995 года, в нем принимают участие российские и зарубежные государственные и независимые кино-, теле- и радиокомпании, а также частные лица, создающие произведения духовно-нравственной тематики. Кинофорум проводится по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при поддержке Министерства культуры России, правительства Москвы и Союза кинематографистов России.