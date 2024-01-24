В Российской академии музыки прошла премьера документального фильма о Елене Гнесиной

Показ приурочен к празднованию 150-летия со дня рождения пианистки

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Премьера документальной картины "Дом, в котором живет музыка", приуроченная к празднованию 150-летия со дня рождения пианистки и педагога Елены Гнесиной, состоялась во вторник в Концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных.

Как сообщили в пресс-центре академии, фильм повествует не только о жизни Гнесиной, об истории становления гнесинских образовательных учреждений, но и о ключевых периодах развития русского, советского, а позже и российского музыкального образования.

Режиссер картины и выпускница музыкальной академии имени Гнесиных Екатерина Ключникова рассказала ТАСС, что ее документальная работа, в первую очередь, посвящена нескольким поколениям гнесинцев и их педагогическому мастерству. "16 лет я провела в стенах Гнесинского дома, с 8 лет я впитывала в себя этот заряд любви, дела, характера, сильнейшую энергетику, импульс, данный Еленой Фабиановной Гнесиной, училась умению делиться полученными здесь знаниями с последующим поколением", - рассказала она.

Как отметил ректор академии Александр Рыжинский, премьерный показ картины стал первым событием к 150-летию со дня рождения Гнесиной, юбилей которой отметят 31 мая. "Этот фильм получился очень искренним, он сочетает в себе и лиризм, и определенную степень драматизма при рассказе о тех исторических эпизодах, которые случались в жизни Гнесинского дома, и в то же время тонкий юмор. Таким образом, в этих составляющих запечатлена сама атмосфера Гнесинского дома", - поделился Рыжинский после показа.

По его словам, основной темой этого фильма является передача мастерства от педагога к ученику, который через определенное время сам становится мастером, педагогом, и передает полученные в Гнесинском доме знания и опыт уже своим ученикам. "Ведь сильной является только та семья, которая содержит самый большой потенциал для своей последующей жизни", - сказал Рыжинский, который также принимал участие в съемках картины.

Сценаристом картины выступила выпускница академии Полина Маркина. В съемках также принимали участие пианисты Владимир Тропп, Борис Березовский и Валерий Гроховский, композитор Кирилл Волков, арфистка Мильда Агазарян, скрипач Алексей Лундин, директор Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных Михаил Хохлов, эстрадные певицы Юлианна Караулова и Анна Бутурлина. Документальный фильм будет доступен для просмотра во "ВКонтакте" - в официальной группе академии имени Гнесиных, а также в YouTube.