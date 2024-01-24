В Москве прошла премьера фильма "Мастер и Маргарита"

Роли Мастера и Маргариты исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Премьера художественного фильма "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова состоялась в столичном киноцентре "Октябрь" во вторник, передает корреспондент ТАСС.

"Пять лет работы и сегодня мы встали здесь на суд зрителя", - сказал во время представления продюсер фильма, основатель кинокомпании "Марс Медиа" Рубен Дишдишян. Он поблагодарил всю съемочную группу фильма, насчитывающую порядка 1 тыс. человек.

Роли Мастера и Маргариты исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь - не только партнеры по картине, но и супружеская пара в реальной жизни. Действие нового фильма происходит в Москве 1930-х годов. Известный писатель оказывается в центре литературного скандала, в результате чего спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги начинают избегать его общества. Вскоре автор знакомится с Маргаритой, которая становится его музой, и берется за новый роман. Его героем становится загадочный Воланд.

Снигирь в беседе с журналистами отметила, что новая "Мастер и Маргарита" - не прямая экранизация романа Булгакова. По ее словам, фильм стал попыткой рассказать о контексте создания этой книги и о жизни ее автора. "Когда мы знаем и понимаем контекст 1930-х годов, открываются какие-то новые грани этого сюжета, мы больше про это понимаем. И там столько всего, что даже страшно произносить вслух: и про свободу творчества, цензуру, совесть - очень много всего", - сказала актриса.

О создании фильма

"Мастер и Маргарита" - это первоначальное, классическое, название масштабного кинопроекта, общий бюджет которого составил 1,2 млрд рублей. При этом в процессе съемок фильм поменял свое название на "Воланд". В апреле прошлого года стало известно, что фильм выйдет в прокат под первоначальным названием "Мастер и Маргарита". Дишдишян объяснил это тем, что для него произведение Булгакова - это роман о большой любви. Таким же получился и фильм.

По словам исполнительницы главной роли, ей хотелось создать довольно самодостаточную Маргариту. "Это такой сюжет, когда женщина все разрулила, а мужчина ее вообще-то ее не просил об этом. То есть она все сама придумала, сделала, организовала и неизвестно, кто прав в этой ситуации", - добавила Снигирь.

Роль самого Воланда исполнил немецкий актер Аугуст Диль, известный в том числе по главной роли в фильме Теренса Малика "Тайная жизнь". Как ранее сообщал режиссер картины, он изначально представлял себе Воланда иностранцем и пробовал на роль только иностранных актеров. По мнению Локшина, Диль идеально подходит на роль булгаковского Воланда. "Почему-то устоялось в сознании многих, что Воланд - это пожилой мужчина, идеально говорящий на русском. Во многом тут виноваты различные постановки произведения, которые его так изображают. На самом же деле Булгаков описывает Воланда лет сорока пяти, элегантным иностранцем, явно отличающимся от советских граждан. Он хорошо изъясняется по-русски, но с заметным немецким акцентом. Это тот образ, Я безумно был рад, что у нас подтвердился прекрасный немецкий актер Аугуст Диль", - привели в пресс-службе кинопрокатной компании "Атмосфера кино" слова режиссера.

"Мастер и Маргарита" - второй полнометражный фильм Локшина, известность которому принесла картина "Серебрянные коньки" - первого российского фильма, вышедшего на платформе Netflix Originals. Сценарий к "Мастеру и Маргарите" написал Роман Кантор, который также работал с Локшиным над его режиссерским дебютом.

Роль Коровьева в картине исполнил Юрий Колокольников, Азазелло воплотил на экране Алексей Розин, Полина Ауг сыграла вампиршу Геллу, а кота Бегемота озвучил Юра Борисов. В библейской части картины Понтия Пилата сыграл датский актер Клас Банг, а Иешуа - нидерландский актер Аарон Водовоз. Также в фильме снялись Марат Башаров, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник и другие.

Ярмольник, сыгравший в новом фильме роль доктора Стравинского, отметил, что "Мастер и Маргарита" - это одно из самых сложных произведений. "Фильм, естественно, не может вместить всего того, что есть в романе. Это безумие, как если так же "Войну и мир" снимать, это невозможно. Но если этот фильм станет провокацией того, чтобы люди открыли и перечитали книжку, может быть, это самая главная цель", - добавил он. В широкий прокат "Мастер и Маргарита" выйдет 25 января.

Роман и экранизации

Роман Михаила Булгакова неоднократно экранизировали. Первую киноверсию, созданную по мотивам романа, сделал в 1971 году Анджей Вайда. Через год вышла картина Александра Петровича. В 1989 году режиссер Мацей Войтышко выпустил четырехсерийный телевизионный фильм. В 1994 году "Мастера и Маргариту" снял Юрий Кара, но из-за разногласий постановщика и продюсеров фильм вышел лишь спустя 17 лет. В 2005 году свою версию представил Владимир Бортко.