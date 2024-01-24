Мишустин вручит премии правительства в области культуры

В мероприятии примут участие вице-премьер России Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 января вручит премии правительства России в области культуры за 2023 год.

Как сообщили в кабмине, в мероприятии примут участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова.

Награда ежегодно присуждается творческим работникам и деятелям культуры за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произведения культуры и искусства. Так, она вручается за создание проекта в области кино, театра, циркового, эстрадного или хореографического искусств, музыки, дизайна, архитектуры. Работа автора должна получить общественное признание и вносить значительный вклад в развитие культуры РФ.

Еще одно основание - реализация просветительского проекта - например, в сфере библиотечного дела, музейной деятельности, художественного образования, искусствоведческой науки и культурологии, сохранения объектов культурного наследия, развития национальных культур. Также премии удостаивают за оригинальные творческие проекты для детей и юношества.

Всего присуждается семь премий по 3 млн рублей каждая. Авторский коллектив каждой работы не должен превышать трех человек, в него могут входить только лица, внесшие наиболее весомый творческий вклад. Денежная часть распределяется между ними в равных долях. Диплом лауреата, почетный знак и удостоверение к нему вручаются каждому из награждаемых.

В актуальном формате премия была учреждена 1 февраля 2022 года. До этого существовало несколько отдельных наград. В разные годы премии получали Надежда Бабкина, Валерий Гергиев, Станислав Говорухин, Аскольд Запашный, Зельфира Трегулова, Сергей Шаргунов и другие.