Новосибирский театр кукол пригласили в Индию на международный театральный фестиваль

Постановка "Петрушка", которую покажет театр, познакомит зрителей с традицией русской перчаточной куклы

НОВОСИБИРСК, 24 января. /ТАСС/. Новосибирский областной театр кукол в феврале отправится на международный фестиваль кукольных театров в Индию, где покажет спектакль "Петрушка". Постановка познакомит зрителей с традицией русской перчаточной куклы, сообщил в пресс-центре ТАСС директор театра Юрий Горлатых, отметив, что "впервые на этот фестиваль приглашен кукольный театр из России".

Фестиваль в Нью-Дели организуется с 16 по 24 февраля индийским театром Ishara Puppet. Его основатель и руководитель - Дади Дораб Пудамджи, индийский общественный деятель, президент Международного союза кукольных театров, членом которого является и Новосибирский областной театр кукол. В афише фестиваля - театры из Индии, КНР, Франции, Турции, Шри-Ланки, США, Бразилии, Кореи.

"Пришло официальное приглашение на Двадцатый международный фестиваль театров кукол Ishara в Индию. Мы никогда не были в Индии, ни на гастролях, ни на фестивалях, а эта страна традиционно сильна своими кукольными театрами. Организаторы фестиваля предложили нам тему - это наша национальная кукла Петрушка. Наверное, впервые наши актеры будут играть на английском языке. После консультации со специалистами к нам пришли индусы, которые несколько фраз в текст спектакля вставят на хинди", - сказал Горлатых.

По словам директора театра, сюжет спектакля связан с шуточным противостоянием главного героя Петрушки с другими персонажами, например с лекарем, которые пытается выписать ему "не те лекарства". В настоящий момент артисты активно репетируют. Горлатых добавил, что планируются также показы спектаклей в российском посольстве в Нью-Дели, где уже на русском языке постановки театра смогут увидеть дети сотрудников посольства.

Новосибирский областной театр кукол существует с 1933 года. Ежегодно дает до 700 спектаклей. В театре создана доступная среда для зрителей с ограниченными возможностями здоровья.