В Новосибирске представят кукольный спектакль о противостоянии Петрушки и Гитлера

В программу показа также войдет документальный фильм "Красноармейский кукольный театр"

НОВОСИБИРСК, 24 января. /ТАСС/. Новосибирский областной театр кукол к 9 Маю впервые планирует премьеру спектакля о противостоянии Петрушки-солдата и Гитлера в годы Второй мировой войны. Подобные шуточные представления были очень популярны на фронте у советских солдат в тот период, сообщила в пресс-центре ТАСС главный режиссер театра, заслуженная артистка РФ Ольга Гущина.

В годе Великой отечественной войны в Новосибирской области под руководством известного режиссера театра кукол Сергея Образцова шла работа по созданию кукол для фронтовых бригад кукольников. Отсюда артисты уезжали на фронт, где показывали смешные скетчи и сценки. Одной из самых знаменитых стала "Петрушка на войне", где герой русских сказок воюет с фашистами.

"Петрушка - это издавна балагур и весельчак. У Петрушки-воина своеобразное орудие - это дубинка, которой он всех крушит. Представление с Петрушкой всегда на "ура" принимались воинами. Нам вот эта идея очень понравилась, и мы решили сделать свою постановке о Петрушке-солдате, который воюет и всех крушит, и который идет искать Гитлера, чтобы в конце концов положить этому конец. Нам кажется, что такая подача будет интересна и взрослым, и детям", - сказала она.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе театра, уникальный спектакль создается режиссером к Дню Победы. В планах театра показать его в государственном музее истории Великой Отечественной войны в Минске. В программе показа также будет документальный фильм "Красноармейский кукольный театр". Как отметила Гущина, в основу спектакля войдут гротескные комические ситуации, поскольку театр с использованием Петрушки предполагает простые сценические средства. "Петрушка крушит вражеские танки, но главная его задача - добраться до Гитлера. В конце концов, он достигает своей цели, находит Гитлера, который не в силах с ним воевать и решает покончить с собой - и победа, развивается красный флаг над Рейхстагом. Вот так мы планируем завершить спектакль", - сказала она.

Новосибирский областной театр кукол существует с 1933 года. Ежегодно дает до 700 спектаклей. В театре создана доступная среда для зрителей с ограниченными возможностями здоровья.

В новость внесена правка (11:19 мск) - передается с исправлением опечатки в первом абзаце, верно - театр кукол.