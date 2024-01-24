Самый северный в мире драмтеатр к 80-летию снятия блокады восстановил спектакль о войне

Все билеты на премьерные постановки к годовщине снятия блокады на 27 и 28 января уже распроданы

КРАСНОЯРСК, 24 января. /ТАСС/. Самый северный драматический театр в мире - Норильский Заполярный театр драмы - к 80-летию снятия блокады Ленинграда восстановил спектакль "Мой бедный Марат", поставленный по мотивам пьесы Алексея Арбузова, сообщила ТАСС руководитель литературно-драматической части театра Лада Шебеко.

"Норильский Заполярный театр к 80-летию снятия блокады покажет премьерный спектакль по мотивам пьесы Арбузова "Мой бедный Марат". Эту постановку мы специально восстановили спустя почти 20 лет, чтобы показать перипетии истории жизни ленинградских подростков, встретившихся зимой 1942 года в осажденном городе", - сообщила Шебеко.

По словам Шебеко, новая версия спектакля сделана в постановке режиссера Ярослава Жевнерова. "За основу режиссер взял самый сложный, третий акт пьесы, который считается сложным и нечасто ставится. <...> В нем показано, как герои из 1940-х годов живут в 1980-х годах, уже после войны. Здесь есть то, что актуально сегодня и понятно современному зрителю. В этом оригинальность постановки", - пояснила Шебеко.

По данным пресс-службы театра, все билеты на премьерные постановки к годовщине снятия блокады на 27 и 28 января уже распроданы.

Норильский Заполярный театр драмы имени Владимира Маяковского - самый северный драмтеатр в мире. Он был основан на рубеже 1941-1942 годов.