В Новосибирске впервые проведут фестиваль семейных театров осенью 2024 года

Его организация приурочена к Году семьи

НОВОСИБИРСК, 24 января. /ТАСС/. Новосибирский областной театр кукол планирует осенью 2024 года впервые организовать фестиваль семейных театров. Его проведение приурочено к Году семьи, который объявлен президентом РФ в этом году, сообщил директор театра Юрий Горлатых в пресс-центре ТАСС.

"Когда мы обсуждали эту инициативу президента - об объявлении Года семьи, то для себя мы решили, что проведем фестиваль семейных театров. У нас в Новосибирске есть семьи, которые занимаются театром дома. Это небольшие спектакли, которые разыгрываются буквально на столе или на полу, и хотим, чтобы все семьи, которые изъявят такое желание, поучаствовали", - сказал он.

Директор театра пояснил, что учреждение планирует оказывать помощь в создании спектаклей всем семьям, которые заявятся. Они получат профессиональную помощь драматургов, режиссеров и художников. Главный режиссер театра, заслуженная артистка РФ Ольга Гущина подчеркнула, что все цеха учреждения готовы присоединиться к проекту. В рамках фестиваля планируется проведение мастер-классов для участников. Предварительно, фестиваль состоится в ноябре во время школьных каникул.

"Приятно видеть, как [во время экскурсий и мастер-классов] в нашем театре взрослые берут в руки кукол. Сразу становится понятно, что в театре кукол взрослых нет. Некоторым детям уже за 50, но все равно ребенок во взрослом просыпается", - отметил Горлатых.

Новосибирский областной театр кукол существует с 1933 года. Ежегодно дает до 700 спектаклей. В театре создана доступная среда для зрителей с ограниченными возможностями здоровья.