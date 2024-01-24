"Сатирикон" представит премьеры спектаклей "Дубровский" и "Государь-стендап"

Художественный руководитель театра Константин Райкин уточнил, что "Дубровский" выйдет на большой сцене, а "Государь-стендап" войдет в репертуар малой сцены

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Театр "Сатирикон" представит в ближайшие два месяца спектакли "Дубровский" и "Государь-стендап", сообщил ТАСС художественный руководитель театра Константин Райкин, отвечая на вопрос о ближайших планах юбилейного сезона.

"У нас грядут две премьеры. Театр же - место, где не только играется текущий репертуар, но еще обязательно готовится, варится что-то "в кастрюле театра", так сказать, и на большой сцене, и на малой. На большой сцене у нас выйдет "Дубровский" - спектакль по повести Александра Сергеевича Пушкина. Это делает Яков Сергеевич Ломкин - наш актер и режиссер", - сказал Райкин.

По его словам, "Дубровский" пополнит репертуар большой сцены, премьера состоится в марте.

"В феврале выйдет такой спектакль-стендап. Он будет называться "Государь-стендап". Это ставит Александр Локтионов - молодой режиссер, который уже у нас поставил "Даму с собачкой", ученик Сергея Женовача. Он выпустит этот спектакль, где будут заняты четверо наших прекрасных молодых актеров. Главную роль там исполнит Даниил Пугаев, он будет центром этого представления", - поделился планами худрук.

Он отметил, что "Государь-стендап" войдет в репертуар малой сцены, территориально его представят на учебной сцене Высшей школы сценических искусств.

Театр работает на арендованных площадках в связи с ремонтом здания "Сатирикона". Текущий сезон для театра является юбилейным - 85-м. В октябре 2024 года коллектив отметит 85-й день рождения. Отвечая на вопрос, есть ли надежда, что ремонт закончится к этой дате, Райкин сказал: "К сожалению, нет. Мы продолжим скитаться".