Артисты чеченского ансамбля "Вайнах" и организаторы фольклориады удостоены премий кабмина

Правительство также отметило премией Дмитрия Бака как автора проекта по созданию музейного центра "Московский дом Достоевского"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Правительство России присудило семь премий в области культуры за 2023 год.

Среди лауреатов - в том числе организаторы VI Всемирной фольклориады: творческий директор Тамара Пуртова, художественный руководитель Амина Шафикова, главный координатор программ Андрей Беляев. Фестиваль проходил в Уфе с 3 по 10 июля 2021 года при поддержке министерства культуры РФ. В проекте приняли участие делегации из 37 стран мира. Всего в фестивальных программах было задействовано больше 136 тыс. человек, из них 14 тыс. - участники, 122 тыс. - зрители.

Кроме того, кабмин отметил премией Дмитрия Бака как автора проекта по созданию музейного центра "Московский дом Достоевского". Открытие центра было приурочено к 200-летию со дня рождения писателя, которое отмечалось в 2021 году.

Три представителя Государственного академического центрального театра кукол имени Образцова номинированы за постановку спектакля "Я - Сергей Образцов". Это автор проекта, директор театра Елена Булукова, соавтор Екатерина Образцова, и главный художник Сергей Алимов - ему премия присуждена посмертно. Кабмин удостоил награды и гендиректора Росгосцирка Сергея Белякова как автора социального проекта "Цирк - детям села".

Также в числе лауреатов - представители национальных коллективов. Это, в частности, артисты чеченского государственного академического ансамбля танца "Вайнах": Адам Абубакаров, Абу Демельханов, Адам Шабаев. Они исполняют партии главных героев в одноактном балете "Под небом вайнахов". Также кабмин отметил организаторов фестиваля фольклора и традиционной культуры "Горцы": Мариян Мугадову как руководителя и режиссера проекта, Эльмиру Абдуллаеву как музыкального руководителя, Зарему Бутаеву как худрука.

О премии

Премия ежегодно присуждается творческим работникам и деятелям культуры за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произведения культуры и искусства. Ее размер - 3 млн рублей.

Авторский коллектив каждой работы не должен превышать трех человек, в него могут входить только лица, внесшие наиболее весомый творческий вклад. Денежная часть распределяется между ними в равных долях. Диплом лауреата, почетный знак и удостоверение к нему вручаются каждому из награждаемых.