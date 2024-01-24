В числе лауреатов - альтист и дирижер Юрий Башмет

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил премии кабмина в области культуры за 2023 год.

В числе лауреатов - альтист и дирижер Юрий Башмет, которому 24 января исполняется 71 год. Он и двое его коллег отмечены за проведение концерта-реквиема "22 июня. Ровно в 4 утра" в день 80-летия начала Великой Отечественной войны.

"Культура тесно переплетается с судьбой народа. То, что происходит в стране, в мире, зачастую отражается в творчестве и писателей, и артистов, и музыкантов, и художников. В этом году премией правительства отмечены семь проектов, каждый из них - настоящее событие для взрослых и детей, для профессионалов и любителей", - сказал глава кабмина, выступая на церемонии.