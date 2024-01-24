Глава Россотрудничества и академик РАХ подписали соглашение о взаимодействии по культуре

В частности, оно направлено на изучение и сохранение культурно-исторического наследия русской эмиграции

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и глава Фонда поддержки научно-образовательной деятельности "Интер-эссе", академик Российской академии художеств (РАХ), скульптор Айдын Зейналов подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на продвижение русской культуры за рубежом, изучение и сохранение культурно-исторического наследия русской эмиграции, а также взаимодействие с соотечественниками.

Подписание соглашения состоялось на площадке пресс-центра ТАСС.

"Соглашение, которое мы сегодня подпишем, институционализирует наши отношения, хотя они, безусловно, есть. Всегда необходимо содержание, которое именно здесь есть. Это содержание в бронзе будет стоять, я надеюсь, - веками и не даст пропадать нашей памяти в Европе", - отметил Примаков.

В свою очередь Зейналов также подчеркнул важное значение этого соглашения. "Для меня это, безусловно, важно, поскольку я говорил о том, что это стало уже хорошей традицией. И мы сотрудничаем не первый год и, на мой взгляд, это очень важно с точки зрения общего понимания, общего вектора движения. Я думаю, что формальное подписание является неким подтверждением результатов этой деятельности. Для меня это очень важно", - резюмировал он.