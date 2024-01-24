Всероссийский юношеский симфонический оркестр стал федеральным госучреждением

Он будет получать государственную поддержку, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета теперь становится федеральным госучреждением культуры и будет получать государственную поддержку. Об этом объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения правительственных премий в области культуры.

"По поручению главы государства правительством подготовлено и подписано распоряжение о том, что Всероссийский юношеский симфонический оркестр теперь станет федеральным государственным учреждением культуры. А это означает, что молодые музыканты получат соответствующую поддержку государства и в репетиционных сессиях, и на гастролях, на концертных выступлениях и других мероприятиях", - сказал он.

Обращаясь к Башмету, который присутствует на церемонии в качестве лауреата, Мишустин обратил внимание на историю коллектива.

"Более 10 лет назад под вашим руководством был создан Всероссийский юношеский симфонический оркестр, объединяющий лучших молодых исполнителей, - напомнил глава кабмина. - Благодаря ему сотни ребят получили возможность не только развивать свой дар, но и реализовывать себя в профессии. И все они служат сегодня в ведущих оркестрах нашей страны. Знаю, сколько сил и энергии вы в это вложили".

Премьер также заметил, что Башмет отмечает день рождения, ему исполняется 71 год. "Уважаемый Юрий Абрамович, надеюсь, что это решение станет добрым подарком к вашему дню рождения", - заключил Мишустин.