В Новосибирске театр впервые представит кукольную версию спектакля "Ханума"

Она будет рассчитана на взрослую аудиторию

НОВОСИБИРСК, 24 января. /ТАСС/. Новосибирский областной театр кукол представит собственную версию музыкально-драматического спектакля "Ханума", основанного на грузинской пьесе и повествующего об интригах свахи Ханумы. Спектакль с участием артистов и кукол ставится в театре впервые и будет рассчитан на взрослую аудиторию, сообщила в пресс-центре ТАСС главный режиссер театра, заслуженная артистка РФ Ольга Гущина.

"У нас в театре в Новосибирске спектакль по "Хануме" ставится впервые. Артисты и куклы будут и петь, и танцевать, и, конечно, в финале будет торжество настоящей любви, которую не продашь и не купишь. Мы хотим использовать в спектакле настоящие музыкальные инструменты", - сказала она, уточнив, что премьера планируется в июне.

Гущина добавила, что специально для спектакля будет приглашен балетмейстер. Директор театра Юрий Горлатых добавил, что художники уже подготовили эскизы декораций для постановки. "Они погружают в ту атмосферу. Мы практически находимся в горах, в старом Тбилиси, я думаю, спектакль будет очень-очень интересным", - сказал он.

Вместе с премьерой спектакля в июне Новосибирский областной театр кукол проводит III Международный фестиваль "Перекресток". В его афишу войдут 12 лучших спектаклей из регионов России и стран мира. В программе фестиваля - мастер-классы, конкурсные и зрительские показы спектаклей, выставки и творческие встречи. В этом году благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив, проекта АНО "Новые театральные проекты" спектакли на фестивале будут снабжены субтитрами, в программу проекта вне конкурса будут включены спектакли инклюзивных театров. Кроме того, известные театральные деятели проведут специальные занятия для актеров с ограниченными возможностями здоровья.

Новосибирский областной театр кукол существует с 1933 года. Ежегодно дает до 700 спектаклей. В театре создана доступная среда для зрителей с ограниченными возможностями здоровья.