Мишустин отметил рост интереса к российским музеям

По словам премьер-министра, в 2023 году разные экспозиции посетили около 45 млн человек

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российские учреждения культуры, в том числе музеи, привлекают все больше посетителей. В 2023 году разные экспозиции посетили порядка 45 млн человек, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения правительственных премий в области культуры.

"Интерес наших граждан и зарубежных гостей к тому, что предлагают учреждения культуры в российских регионах, растет. В прошлом году различные экспозиции посетили около 45 млн человек, что почти на 6,5% больше, чем годом ранее. Это во многом результат серьезного труда музейных сотрудников", - указал он.

Мишустин также напомнил, что правительство ведет работу по восстановлению сотен памятников архитектуры: ежегодно власти приводят в порядок и оснащают галереи, театры, кинозалы, библиотеки.

"Создаем условия для насыщенного и интересного досуга, чтобы жители в том числе и отдаленных населенных пунктов могли посмотреть хороший фильм, сходить на спектакль, на концерт, на выставку. И, что очень важно, больше узнать об истории своего родного края и своей страны", - сказал он.