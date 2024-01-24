Национальную премию в области музейного дела вручат весной

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что интерес к российским учреждениям культуры

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Первую в России премию в сфере музейного дела планируется вручить уже весной, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения правительственных премий в области культуры.

Он отметил, что интерес к российским учреждениям культуры, в том числе музеям, растет. "Это во многом результат серьезного труда музейных сотрудников. Чтобы их поддержать, выразить уважение к их работе, недавно учредили национальную премию имени Лихачева. Мы планируем ее вручить уже этой весной", - сказал он.