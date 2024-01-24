Мишустин заявил, что в России продолжат развивать отечественное кино

Оно уже вышло на качественно новый уровень, отметил премьер-министр

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российские власти продолжат прилагать усилия для развития отечественного кино, которое уже вышло на качественно новый уровень, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения правительственных премий в области культуры.

"Продолжим развивать отечественный кинематограф. За последние несколько лет он вышел на качественно новый уровень", - сказал глава кабмина.

Он отметил, что дополнительное финансирование, которое было выделено на производство фильмов, "сработало". "Зрители охотно идут на российские, отечественные картины. Около 90 млн человек пришли в кинозалы в прошлом году. А в первую неделю 2024 года - свыше 14 млн человек", - привел статистику он.

Мишустин также считает успехом тот факт, что российская молодежь "ведет активный культурный образ жизни". Во многом, по его словам, этому способствует Пушкинская карта. Сейчас ей пользуются почти 10 млн человек.