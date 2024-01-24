В Каире на книжной ярмарке более 70 стран представили свою продукцию

Она будет проходить в Международном выставочном центре до 6 февраля

КАИР, 24 января. /ТАСС/. Более 70 стран, в том числе Россия, представили свою продукцию на открывшейся 55-й Каирской международной книжной ярмарке. Одна из крупнейших и наиболее значимых для культурной жизни Ближнего Востока выставок будет проходить в Международном выставочном центре до 6 февраля под патронажем президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.

В 2024 году ярмарка проводится под лозунгом "Мы даем знания и сохраняем слово". Почетным гостем на международном книжном форуме стала Норвегия. Один день на выставке будет полностью посвящен обсуждению произведений лауреата Нобелевской премии по литературе 2023 года, писателя Юна Фосса, пройдет конференция по творчеству "отца норвежского театра", драматурга Генрика Ибсена.

По данным оргкомитета, на стендах, расположенных в пяти павильонах на площади более 80 тыс. кв. м, представлена продукция почти 1,2 тыс. издательств из Египта, арабских и других государств. Общее число экспонентов в нынешнем году превысило 5,2 тыс. Предполагается, что за почти две недели работы книжной ярмарки ее посетят более 1 млн человек. С целью максимальной доступности выставки для жителей столицы и египетских провинций ее организаторы установили символическую цену входного билета для граждан страны - 5 египетских фунтов (около 15 рублей).

© Анастасия Оляндэр/ ТАСС

В дни работы ярмарки в Международном центре пройдут десятки тематических конференций и семинаров, будут организованы дискуссионные клубы, в которых смогут принять участие все желающие, перед аудиторией выступят известные египетские и арабские писатели и журналисты. В частности, в рамках ярмарки будут организованы семинары "Цивилизация - совесть человечества", "Тайны пирамид, открытые с помощью современных технологий", "Будущее печатной журналистики".

От России в 2024 году на ярмарку в Каир приехали представители "Объединенного гуманитарного издательства" (ОГИ), основанного в 1997 году. Выпущенные ОГИ произведения удостаивались высших литературных премий России, звания "Книга года". В Русском доме в Каире будет организована встреча с группой российских литераторов и публицистов, участвующих в работе 55-й Каирской международной книжной ярмарки.