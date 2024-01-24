Умер театральный педагог Валерий Галендеев

Ему было 77 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Театральный педагог, театральный режиссер, заслуженный деятель искусств России Валерий Галендеев умер в возрасте 77 лет. О его смерти сообщила театральный критик Марина Дмитревская во "ВКонтакте".

"Умер Валерий Николаевич Галендеев", - говорится в ее сообщении.

Галендеев родился в 1946 году в Горьком. Закончил Горьковское театральное училище, театроведческий факультет, аспирантуру по кафедре сценической речи ЛГИТМиК (ныне - РГИСИ). В этом вузе он преподавал с 1972 года.

С 1979 года работал педагогом-репетитором в Малом драматическом театре. При его участии созданы легендарные спектакли: "Дом", "Братья и сестры", "Gaudeamus", "Бесы", "Клаустрофобия", "Пьеса без названия", "Московский хор", "Жизнь и судьба", "Бесплодные усилия любви", "Повелитель мух" (спектакль 2009 года), "Коварство и любовь", "Гамлет"; спектакли - исследования "Вакханалия. Пастернак", "Кровь книги. Флобер". Галендеев являлся режиссером-ассистентом оперных постановок Льва Додина, в их числе - "Электра", "Леди Макбет Мценского уезда", "Мазепа" и другие. Он также проводил мастер-классы в России и за рубежом.

Галендеев - лауреат Государственной премии России, Международной премии имени К. С. Станиславского, высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит". Он являлся доктором искусствоведения, профессором Российского государственного института сценических искусств. Также выступил автором целого ряда книг о теории и практике сценической речи, о школе Додина.