Центр Эрмитажа откроется в здании XIX века в Калуге в конце 2024 года

На реализацию проекта направят 333,3 млн рублей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Культурно-просветительский и выставочный центр Эрмитажа откроется в Калуге в конце 2024 года. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша на "часе субъекта Российской Федерации" в рамках 559-го заседания Совета Федерации.

"В этом году калужан ждет открытие культурно-просветительского и выставочного центра Эрмитажа. Под его размещение приспособлен Дом гражданского губернатора 1811 года постройки", - сказал глава региона.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, после реставрации в Доме гражданского губернатора планируется создать комфортную зону приема посетителей, конференц-зал и студии для творческих занятий. В центре будут располагаться сменные музейные экспозиции. На проект планируется направить 333,3 млн рублей. Формируется выставочный план работы музея.

"Сейчас прорабатывается вопрос об организации выставки из фондов Государственного Эрмитажа "Екатерина Великая. Золотой век Российской империи", - отметили в пресс-службе.

В Совете Федерации 22-24 января проходят Дни Калужской области, в которых принимают участие губернатор Шапша, председатель Законодательного собрания региона Геннадий Новосельцев, министры и руководители крупных предприятий области.