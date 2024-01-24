В Волгодонске при поддержке Росатома впервые пройдут "Дни Эрмитажа"

Также запланирована широкая культурная и образовательная программа

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Машиностроительный дивизион Росатома и Государственный Эрмитаж впервые проведут Дни Эрмитажа в Волгодонске, представив выставку восточного и западноевропейского оружия из коллекций музея. Также запланирована широкая культурная и образовательная программа, сообщили в пресс-службе АО "Атомэнергомаш" (машиностроительный дивизион Росатома).

"Дни Эрмитажа в Волгодонске проводятся впервые. Проект стартует 29 февраля сразу на двух площадках города - в Волгодонском эколого-историческом музее и в центральной библиотеке. Самым крупным событием проекта станет выставка "В бою и на параде. Шедевры защитного вооружения из собрания Государственного Эрмитажа". <…> Волгодонцы и гости города смогут увидеть уникальные экспонаты, изготовленные в XVI-XIX столетиях оружейниками Франции, Италии, Германии, Турции, Индии и Ирана. <…> Самый ранний из представленных на выставке экспонатов - нагрудник, созданный в 1510-1540-х годах в Южной Германии. По преданию, в разработке доспеха такого типа принимал участие император Священной Римской империи Максимилиан I", - сообщили в пресс-службе.

Также в музее Волгодонска до 3 марта будет работать инклюзивная выставка "Незримое искусство. Расширяя границы возможного" для слепых и слабовидящих людей, на ней Эрмитаж представит тактильные копии знаменитых фресок Пенджикента и мультфильмы, снятые по сюжетам этих росписей. Кроме того, в центральной библиотеке пройдут лекции, показы тематических фильмов и мастер-классы для школьников, будет открыт VR-кинотеатр, где посетители смогут совершить виртуальную экскурсию по двум залам Эрмитажа.

"Нам важно рассказывать об Эрмитаже, как о живом организме, у которого много аспектов. Музей - это не склад экспонатов, а постоянно меняющаяся сущность, порождающая множество сложных смыслов. Мы не просто показываем красивые вещи. Мы рассказываем об Эрмитаже, как о научном и просветительном центре, хранилище памятников искусства. И о роли этих памятников в деле взаимодействия культур, превращения войн памяти в диалоги культур", - приводит пресс-служба слова директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.

По словам главы машиностроительного дивизиона Игоря Котова, Дни Эрмитажа станут важным событием для культурной жизни Волгодонска и Ростовской области в целом. "Он дарит редкую возможность своими глазами не только увидеть экспонаты из Эрмитажа, но и узнать больше об истории и искусстве. Повышение качества жизни на территориях нашего присутствия - неотъемлемая часть работы всего дивизиона", - привели слова Котова в пресс-службе.

Проект реализуется в рамках программы госкорпорации "Росатома" "Люди и города", стартовавшей в 2023 году для повышения качества жизни в 28 городах присутствия и достижения лидерства в технологическом развитии в масштабах всей страны, добавили в пресс-службе.