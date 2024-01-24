Во Франции объявили номинантов на кинопремию "Сезар"

В общей сложности премии будут вручены по 24 номинациям

ПАРИЖ, 24 января. /ТАСС/. Французская Академия кинематографических искусств и техник объявила номинантов 49-й премии "Сезар". Об этом говорится в коммюнике, распространенном академией.

В категории "Лучший фильм" представлено пять картин. Одним из претендентов на это звание стала картина "Анатомия падения" (Anatomie d’une chute, 2023) режиссера Жюстин Трие. Эта картина уже получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, а также "Золотой глобус" как лучший фильм на иностранном языке, вручаемый Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде.

Также за высшую награду будет бороться картина "Цепной пес" (Chien de la casse, 2023), режиссера Жан-Батиста Дюрана, "Я всегда буду помнить ваши лица" (Je verrai toujours vos visages, 2023) Жанны Эри, "Суд над Голдманом" (Le Proc s Goldman, 2023) Седрика Кана и "Царство животных" (Le regne animal, 2023) Тома Кайе.

В общей сложности премии будут вручены по 24 номинациям. На различные награды претендуют около 100 кинематографистов. В наибольшем количестве номинации представлены картины "Царство животных" (12), "Анатомия падения" (11), "Я всегда буду видеть ваши лица" (9), а также "Суд над Голдманом" (8), "Цепной пес" (7) и "Три мушкетера" (Les trois mousquetaires, 2023) Мартена Бурбулона (6).

49-я церемония вручения премии пройдет 23 февраля в концертном зале "Олимпия".