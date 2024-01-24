В Петербург пройдет фестиваль в честь китайского Нового года

Его проведут с 26 января по 16 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. X общегородской фестиваль "Китайский Новый год - веселый праздник весны" пройдет в Санкт-Петербурге с 26 января по 16 февраля, сообщил комитет по внешним связям города. Частью программы станут Большой российско-китайский концерт, деловой форум, чемпионат по игре го и другие события.

"29 января в 20:00 на площадке креативного пространства "Люмион" (Кожевенная линия, дом №30) состоится Большой российско-китайский концерт. Зрителям представится уникальная возможность прикоснуться к китайской культуре, окунуться в ее необычный мир, а также зарядиться позитивной атмосферой и яркими впечатлениями", - говорится в сообщении на сайте комитета.

Для участия в фестивале Петербург посетит представительная делегация Харбина с заместителем председателя Харбинского городского комитета Народного политического консультативного совета Китая, председателем Союза торговых и промышленных предприятий Харбина Сюй Вэй. 30 января на площадке бизнес-центра "Балтийская жемчужина" пройдет российско-китайский деловой форум "Санкт Петербург - регионы Китая: новые возможности". На нем обсудят перспективы развития бизнеса и экономических отношений Петербурга и регионов Китая.

Запланированы также тематические выставки, лекции, концерты мастеров искусств, мастер-классы по росписи китайских фонариков, каллиграфии, живописи гохуа и другим направлениям.

В период с 9 по 24 февраля по случаю празднования китайского Нового года Троицкий мост через Неву украсит красная подсветка.