В Ингушетии музей принял на хранение древние каменные фрески

Их обнаружили реставраторы при проведении очистки территории башенного комплекса "Пуй"

МАГАС, 24 января. /ТАСС/. Древние каменные фрески, обнаруженные на территории башенного комплекса в Ингушетии, передали на хранение государственному музею краеведения. Находки представят посетителям, сообщается в Telegram-канале Джейрахско-Ассинского музея-заповедника.

"Состоялось мероприятие официальной передачи музею краеведения имени Тугана Мальсагова фрагментов исторических камней. Каменные фрески, переданные на хранение краеведческому музею и представленные широкому кругу населения, представляют большой научный интерес с точки зрения культуры, истории, этнографии, археологии республики", - говорится в сообщении.

Несколько древних камней обнаружили реставраторы при проведении очистки территории башенного комплекса "Пуй" в начале января 2024 года. Ученые предположили, что камни могут быть утерянными частями барельефа древнейшего христианского храма России Тхаба-Ерды.

"Приглашенный независимый эксперт по средневековой и культовой архитектуре Денис Белецкий отнес фрагменты резьбы к останкам надгробных памятников, датируемых IX-X веками. Ученый также уточнил, что для вынесения окончательного научного вердикта необходимы дальнейшие исследования", - поясняется в сообщении.

На территории башенного комплекса реставраторы обнаружили девять фрагментов камней.