В Нижнем Новгороде открылась экспозиция картины Маковского "Воззвание Минина"

Произведение городу подарил император Николай II

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 января. /ТАСС/. Экспозиция картины "Воззвание Минина" Константина Маковского, которая относится к числу масштабных произведений русской станковой живописи на историко-патриотическую тему, открылась после обновления в Нижегородском государственном художественном музее. Выставочное пространство значительно расширилось и теперь включает в себя несколько тематических разделов, где представлены уникальные музейные экспонаты и VR-технологии, передает корреспондент ТАСС.

"Я думаю, что для нижегородских детей, для нижегородских школьников это будет очень полезный опыт и хороший способ, хороший инструмент для изучения собственной истории. Как здесь, краеведение еще никогда не показывали", - рассказал журналистам замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Гендиректор музея Роман Жукарин обратил внимание на использование современных технологий при обновлении экспозиции. Это, по его словам, говорит о том, что проект будет иметь продолжение. "Я уверен, что этот проект имеет достаточно долгое продолжение, потому что [виртуальная] вселенная Минина, Нижнего Новгорода эпохи Смутного времени, наверняка, может дополняться, расширяться, согласно всем тем очень продвинутым технологиям, которые сегодня пришли в нашу жизнь", - сказал руководитель НГХМ.

Произведение Нижнему Новгороду подарил император Николай II. Оно является не только одним из центральных экспонатов музея, но и выдающимся памятником подвигу жителей Нижнего Новгорода и ополчения. Картина написана в конце XIX века, ее размеры - около 7 м по вертикали и 6 м по горизонтали.

© Георгий Поветкин/ ТАСС

Вселенная Минина и уникальные экспонаты

Ключевым изменением экспозиции стал раздел с VR-установками, созданный АНО "Горький Tech" совместно с АВМ Technology. Благодаря компьютерным технологиям зрители могут погрузиться в эпоху начала XVII века, почувствовать себя участниками действия и ощутить атмосферу масштабного и судьбоносного для страны исторического события.

"Мы с вами проходим около торговых лавок, погружаемся полностью в быт нижегородцев того времени. После небольшого интерактива и обучения мы погружаемся полностью в то место, где Минин в XVII веке призвал нижегородцев на второе ополчение", - рассказала ТАСС проектный менеджер АНО "Горький Tech" Наталья Андреева.

Также с помощью VR-технологий-можно познакомиться с различными предметами того времени, которые доступны сейчас на выставках. Собеседница агентства обратила внимание на героев произведения, которых на картине представлено около 400. Практически всех их удалось перенести в виртуальную вселенную, и в будущем с некоторыми из них можно будет "поговорить", узнать историю.

Раздел, посвященный истории нижегородского ополчения и личности Кузьмы Минина, дополнен уникальным экспонатом - богослужебным Евангелием, которое было преподнесено в дар Спасо-Преображенскому собору Нижегородского кремля участником ополчения протопопом Саввой Евфимьевым в 1625 году. Еще один раздел экспозиции рассказывает о жизни Константина Маковского и времени его работы над картиной. Здесь можно увидеть архивные фотографии и фрагменты воспоминаний.