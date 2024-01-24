В Саратовской области примут закон, запрещающий концерты критикующих СВО артистов

Глава комитета по социальной политике регпарламента Роман Грибов уже призывал отменить выступления Дианы Арбениной, Anna Asti и Александра Малинина

САРАТОВ, 24 января. /ТАСС/. Председатель Саратовской областной думы Михаил Исаев анонсировал законопроект, предполагающий запрет в регионе выступлений высказывающихся против спецоперации артистов. Об этом спикер регпарламента сообщил в своем Telegram-канале.

"В регпарламенте начнут работу над законопроектом, который запретит в Саратовской области выступать артистам различных жанров, высказывающимся против СВО и политики нашего государства. Такое поручение было озвучено комитету по социальной политике, руководитель которого - Роман Грибов [фракция "Единая Россия"] - уже неоднократно высказывался за отмену концертов ряда вокалистов", - написал Исаев.

Ранее Грибов призывал отменить в Саратове концерт певицы Дианы Арбениной, который должен был пройти осенью 2023 года. В итоге выступление отменили. В январе 2024 года Грибов призвал отменить предстоящие концерты Anna Asti и Александра Малинина. По словам депутата, артисты обладают "неоднозначной репутацией" и не обозначили позицию по вопросу спецоперации.

"Помимо запрета было бы правильно предусмотреть и ответственность для тех, кто решит нарушить региональное законодательство. Это должно касаться и чиновников, и коммерческих структур. Штрафы за такие правонарушения необходимо предусмотреть значительные, а направлять их я бы предложил на поддержку бойцов СВО. Это будет справедливо", - добавил Исаев.

Спикер облдумы напомнил, что в среду в первом чтении в Госдуме приняли законопроект о конфискации имущества, а также о лишении почетных званий за преступления против безопасности Российской Федерации. "Считаю, что наша региональная закинициатива станет логичным продолжением этого документа", - отметил Исаев.