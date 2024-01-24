Умер народный артист РФ Евгений Бикташев

Ему было 84 года

САРАТОВ, 24 января. /ТАСС/. Народный артист России композитор Евгений Бикташев умер в Саратове в возрасте 84 лет. Об этом сообщила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

"Сегодня, 24 января, на 85-м году жизни скончался наш друг и коллега Евгений Михайлович Бикташев - известный композитор, музыкальный и общественный деятель, народный артист России, заслуженный деятель искусств республики Татарстан", - написала она.

Бикташев родился 30 мая 1939 года в селе Галахово Екатериновского района Саратовской области. В 1964 году окончил дирижерско-хоровое отделение Саратовского музыкального училища. С 1971 года начал заниматься концертной деятельностью, став первым лауреатом премии комсомола Саратовской области. Позже был утвержден художественным руководителем Саратовской областной концертной организации "Поволжье".

"В нашей памяти он навсегда останется ярким и жизнерадостным человеком с неизменной улыбкой на лице, умным и вдумчивым профессионалом. Сложно поверить в эту потерю, горько осознавать, сколько еще могло быть сделано в творчестве, воплощено в жизнь, если бы нас всех не постигла эта трагическая утрата", - добавила Щелканова.

По информации Союза композиторов России, Бикташев - автор многочисленных произведений, созданных по мотивам татарских, мордовских, чувашских, украинских и русских народных песен. Кроме того, он стал автором сборника "Песня льется над Саратовом" и автобиографической повести "Саратовский вальс", за которую был удостоен звания Лауреат премии имени Чехова.