В Саратове установят бронзовый памятник адмиралу Федору Ушакову

Общая высота монумента составит около 5 м, а вес - 10 тонн

САРАТОВ, 24 января. /ТАСС/. Бронзовый памятник российскому флотоводцу Федору Ушакову установят на набережной в Саратове, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Скульптура адмирала Федора Ушакова будет установлена на набережной Космонавтов в Саратове. Место для нового памятника обсудили на совещании с губернатором Романом Бусаргиным. Монумент по итогам проведения слушаний городской комиссией предлагается расположить на втором ярусе набережной рядом со спуском по улице Некрасова", - говорится в сообщении.

Затраты по изготовлению и монтажу скульптуры возьмут на себя саратовские общественники. Как отметили в пресс-службе, монумент будет отлит из бронзы в мастерской Красноуфимска Свердловской области по эскизу скульптора Андрея Щербакова. Общая высота памятника вместе с постаментом составит порядка 5 м, а вес - 10 тонн.

"Общественные деятели большое внимание уделяют сохранению исторической правды и патриотическому воспитанию молодежи. Этот проект - пример бережного отношения к истории нашей Родины. Адмирал Ушаков является по-настоящему выдающейся личностью, он оказал огромное влияние на развитие военно-морского флота нашей страны", - привели в пресс-службе слова главы региона.

Адмирал Федор Ушаков командовал Черноморским флотом (1790-1798) и русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798-1800). Российский флотоводец выиграл 43 сражения, не потеряв ни одного корабля в боях. В 2001 году причислен Русской православной церковью к лику святых как праведный воин.