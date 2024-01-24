Команда Минкультуры РФ прибудет в Абхазию 25 января для реставрации картин после пожара

Удалось спасти около 150 картин художников Виктора Щеглова, Хуты Авидзбы, Сергея Сангалова, Сергея Габлии, Виссариона Цвижбы, а также три картины Варвары Бубновой

СУХУМ, 24 января. /ТАСС/. Специалисты из России прибудут в Абхазию в четверг для помощи в реставрации уцелевших после пожара в сухумском Центральном выставочном зале картин. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Абхазии.

"25 января прибудет команда Министерства культуры РФ, в которую вошли представители Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И. Э. Грабаря, Государственного научно-исследовательского института реставрации, Третьяковской галереи и Русского музея. Они на месте осмотрят состояние уцелевших от пожара в ЦВЗ картин из фонда Национальной картинной галереи и документов, чтобы наметить план работ по реставрации", - говорится в сообщении.

По информации Минкультуры Абхазии, второй день сотрудники галереи занимаются описью сохранившихся произведений и перевозят их в здание Национальной библиотеки из реквизитного цеха Абхазского драмтеатра, куда их занесли после пожара. Отмечается, что удалось спасти около 150 картин художников Виктора Щеглова, Хуты Авидзбы, Сергея Сангалова, Сергея Габлии, Виссариона Цвижбы, а также три картины Варвары Бубновой. Всего в фонде Национальной картинной галереи было около 4 тыс. работ различных художников, среди полностью утраченных полотен - все 228 работ первого профессионального абхазского художника Александра Чачбы-Шервашидзе. В этой связи в Сухуме у памятника Чачбы-Шервашидзе в среду прошел траурный митинг.