В Театре Ермоловой состоится премьера спектакля "Приглашение на казнь"

Режиссером постановки выступила Марина Брусникина

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Театр им. Ермоловой представит премьеру спектакля режиссера Марины Брусникиной "Приглашение на казнь" по одноименному роману Владимира Набокова, сообщила пресс-служба театра.

"Важное в этом романе для меня - тема, - привели в пресс-службе слова режиссера. - Тема несовпадения индивидуальности героя с окружающим миром и тот факт, что всегда есть выход и спасение. Но главное - это талант автора, его уникальное, сложное художественное пространство, которое очень трудно, но необходимо сохранить при переносе на сцену. Люблю вызовы и люблю разгадывать загадки, а это, конечно, вызов, и, конечно, загадка".

В спектакле заняты заслуженные артисты России Никита Татаренков, Наталия Селиверстова, Олег Филипчик, актеры Егор Абрамов, Илья Винс, Сергей Занемонец, Полина Зиновьева и др. Вместе с режиссером над спектаклем работали художник-постановщик Нана Абдрашитова, хореограф Ирина Галушкина, композитор Симона Маркевич, художник по свету Тарас Михалевский.

Этот роман Набоков называл своей единственной поэмой в прозе. Произведение было опубликовано в парижском журнале "Современные записки" в 1935-1936 годах. В романе автор описывает последние дни жизни Цинцинната Ц., которому вменяют в вину непохожесть и "непроницаемости" для окружающих.

"Директор тюрьмы, адвокат, тюремщик, мать, жена, родственники, дети, тени… Гротескные, смешные и страшные, они даже приготовления к казни обставляют как балаган, в котором единственным живым человеком, мечущимся, ищущим и сомневающимся, оказывается Цинциннат Ц.", - анонсируют в театре.

Впервые роман "Приглашение на казнь" был поставлен в Театре им. Ермоловой в 1989 году Валерием Фокиным. Премьерные показы нынешней постановки пройдут 25 и 26 января на Основной сцене.