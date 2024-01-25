Артисты "Ленкома Марка Захарова" выступят в госпитале имени Вишневского

Они покажут раненым в СВО военнослужащим постановку "Старомодная комедия"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Артисты Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" в рамках шефской поддержки раненых в СВО военнослужащих приедут в Центральный военно-клинический госпиталь имени А.А. Вишневского в подмосковном Красногорске с постановкой "Старомодная комедия", сообщила пресс-служба театра.

"25 января в 14:00 в большом зале Центрального военно-клинического госпиталя имени А.А. Вишневского (Красногорск, Новый поселок, д. 1) состоится показ спектакля "Старомодная комедия" (I акт). В спектакле участвуют ведущие артисты "Ленкома": народный артист России Виктор Раков, заслуженная артистка России Олеся Железняк, а также артисты Дмитрий Мальцев, Роман Рахимов. По уже сложившейся традиции представители театра встретятся с воинами не только в зрительном зале, но и в отделениях госпиталя", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "Ленком Марка Захарова" и его артисты проводят большую работу для поддержки военнослужащих, выполняющих задачи СВО на передовой и проходящих лечение в госпиталях. "Регулярно артисты приезжают в зону СВО с концертами и музыкально-поэтическими программами, собирают и передают гуманитарную помощь военнослужащим. В том числе это ведущие актеры театра, среди которых - народные артисты России Дмитрий Певцов, Андрей Соколов, Андрей Леонов, лауреат премий президента и правительства России Антон Шагин", - перечислили в пресс-службе.

Там добавили, что в рамках шефской работы театр привозит в госпиталь имени А.А. Вишневского спектакли для военных и медицинского персонала. По инициативе директора "Ленкома" заслуженного деятеля искусств России Марка Варшавера военнослужащим регулярно передают продовольственные и другие подарки от партнеров театра.