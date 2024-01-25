Музкомедия покажет премьеру "Ленинградской новеллы" Геннадия Белова

Режиссером постановки выступил народный артист России Юрий Александров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Театр музыкальной комедии покажет премьеру спектакля "Ленинградская новелла" заслуженного деятеля искусств России Геннадия Белова об истории двух влюбленных в осажденном врагом городе. Музыкально-историческую постановку к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады осуществил народный артист России Юрий Александров, ранее создавший здесь широкомасштабный мюзикл "Петр Первый".

"Геннадий Белов - замечательный композитор, и мне важно было озвучить эту музыку, которую в "Новелле" я соединил со стихами Ольги Берггольц, что придало действию новый объем. Это была душевная работа и для артистов, и для меня, связанного с блокадой историей нашей семьи. Здесь в осаде умерли мои бабушка и дедушка, стала инвалидом мама. И 80-летие окончания блокады - святая для нас дата", - сказал журналистам режиссер-постановщик.

Эта партитура, созданная композитором в 1974 году под впечатлением рассказа Всеволода Успенского "Вокруг Чернышева моста", полвека ждала своего часа. Режиссер очень надеется, что спектакль затронет души молодых зрителей.

Театр осуществил этот проект совместно с Российским обществом историков-архивистов и продюсерским центром Opera Night при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Музыкальным руководителем и дирижером спектакля выступил заслуженный артист России Андрей Алексеев. Сценографию создал народный художник России Вячеслав Окунев.

В течение трех дней вход на премьерные показы "Ленинградской новеллы" будет для зрителей свободным.