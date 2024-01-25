Фильм "Панические атаки" выходит в широкий прокат

В декабре 2023 года картина получила главный приз на кинофестивале "Зимний"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Фильм "Панические атаки" режиссера Ивана И. Твердовского, завоевавшего главный приз на втором открытом российском кинофестивале авторского кино "Зимний", выходит в широкий прокат. Об этом сообщили в пресс-службе картины.

"Картину с 25 января выпустит в прокат кинокомпания Reflexion Films", - говорится в сообщении.

Новый фильм Твердовского рассказывает о девушке Вике, которая мечтает уехать в Норвегию, но страдает паническими атаками и нервными проявлениями. В ее родном городе это связывают с экологией или древним проклятием. Главные роли в фильме сыграли Елена Тронина, Сергей Двойников, Дарья Савельева и Светлана Камынина. Съемки проходили в приграничном Никеле и Заполярном, а также в Москве.

На кинофестивале "Зимний" в декабре 2023 года "Панические атаки" получили главный приз, а Двойников получил награду за лучшую мужскую роль.

"Когда-то я увлекся документальным фильмом в городе Никель, и частично то, что лежит в основе "Панических атак", было моим наблюдением. Это не буквальная история одного преступления. А если учитывать, что про норвежские тюрьмы ходят легенды, попадание в такую тюрьму лежит в основе нескольких комедийных фильмов, хотелось на другом уровне осмыслить эту ситуацию и саму среду", - привели в пресс-службе слова режиссера.

Иван И. Твердовский - российский кинорежиссер и сценарист. Лауреат Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Участник Венецианского международного кинофестиваля. Среди его фильмов - "Класс коррекции", "Зоология" и "Конференция".