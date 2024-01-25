Юрий Башмет встретил день рождения на сцене в зале имени П. И. Чайковского

На концерте прозвучала Симфония №7 Дмитрия Шостаковича

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет встретил свой 71-й день рождения на сцене в Концертном зале имени П. И. Чайковского. Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Башмета представил Симфонию №7 Дмитрия Шостаковича - символ сопротивления в блокадном Ленинграде, передает корреспондент ТАСС.

"Я очень рад, что вы пришли сегодня", - обратился он к зрителям со сцены перед началом концерта. "Свой день рождения я традиционно встречаю на сцене. Сегодня особенный концерт. Это не будет набор красивых, известных мелодий, песен, не придут поздравлять мои любимые артисты, коллеги, музыканты. Сегодня прозвучит одна Симфония в одном отделении в четырех частях. Уверен, что вы получите удовольствие", - продолжил Башмет.

Вечер стал центральным событием V Зимнего международного фестиваля искусств под артистическим руководством Башмета, который стартовал 10 января в Москве. Программу вечера и особенности оформления площадки организаторы держали в секрете.

Всероссийский юношеский симфонический оркестр был создан в 2012 году. В его состав входит более 100 молодых музыкантов в возрасте от 10 до 22 лет. Оркестр формируется по итогам Всероссийского конкурса исполнителей классической музыки, который проходит раз в два года. В среду Всероссийский юношеский симфонический оркестр был объявлен федеральным госучреждением культуры.

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О симфонии

9 августа 1942 году в блокадном Ленинграде в зале городской филармонии оркестр Ленинградского радиокомитета исполнил Симфонию №7 Дмитрия Шостаковича. Дирижировал оркестром Карл Элиасберг. Эта музыка стала увертюрой к сражению, вскоре развернувшемуся в лесах на подступах к городу.

19 августа силы Волховского и Ленинградского фронта начали Синявинскую операцию против 18-й немецкой армии. Бои, в которых погибли около 40 тыс. советских солдат, затянулись до октября: снять блокаду не удалось, однако немецкий план "Северное сияние" по захвату Ленинграда был сорван. Впоследствии Симфония №7 стала известной как "Ленинградская".

Биография дирижера

Башмет родился 24 января 1953 года в Ростове-на-Дону. В 1971 году окончил Львовскую среднюю специальную музыкальную школу им. С. Крушельницкой по классу альта, в 1976 году - Московскую государственную консерваторию (МГК) им. П. И. Чайковского.

С 1972 года по настоящее время играет на альте итальянского мастера Паоло Тесторе (музыкальный инструмент был изготовлен в XVIII веке). Несколько сочинений для альта были написаны специально для Башмета или посвящены ему. Среди них концерты для альта с оркестром Альфреда Шнитке, Эдисона Денисова, Александра Чайковского, Софии Губайдулиной, Андрея Эшпая и других, соната для альта и фортепиано Александра Раскатова, сочинения Stix и "Литургия" Гии Канчели.

Башмет впервые в мировой практике в разные годы выступал с сольными альтовыми концертами в Большом зале Московской консерватории, Карнеги-холле (Нью-Йорк), Берлинской филармонии (ФРГ), театре "Ла Скала" (Милан, Италия), залах "Концертгебау" (Амстердам, Нидерланды) и других.

В 1985 году на музыкальном фестивале в Туре (Франция) дебютировал в качестве дирижера, а в 1986 году Башмет создал камерный ансамбль "Солисты Москвы", стал его художественным руководителем и остается им по настоящее время. Также с 2002 года он является художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра "Новая Россия". С 2012 года маэстро управляет Всероссийским юношеским симфоническим оркестром.

Музыкант награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, орденами Почета, Дружбы и многими другими.